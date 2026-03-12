В Samsung Galaxy S26 возникли проблемы с запуском приложений

Владельцы новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S26 начали жаловаться на сбои в работе системы безопасности Google Play Protect. Об этом сообщает SamMobile со ссылкой на публикации на форумах.

Пользователи получают уведомления, в которых говорится, что устройство не сертифицировано для запуска приложений и использования сервисов Google. Пользователю предлагается обратиться к продавцу для замены смартфона.

Судя по обсуждениям на форуме, проблема может носить массовый характер. Пользователи отмечают, что ошибка чаще всего влияет на работу приложений, требующих повышенного уровня безопасности, в числе которых банковские сервисы.

При этом многие владельцы устройств сообщают, что сбой имеет программную природу. В ряде случаев уведомление исчезает спустя некоторое время, а у некоторых пользователей проблема решается после перезагрузки смартфона.

Эксперты предполагают, что ошибка может быть связана с процессом первоначальной активации новых устройств в системе сертификации сервисов Google.