iPhone Fold предложит эксклюзивную функцию на складном экране

Будущий складной смартфон iPhone Fold сможет запускать одновременно два приложения в режиме разделенного экрана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

© Газета.Ru

По данным журналистов, в разложенном состоянии устройство будет поддерживать функцию Split View, позволяющую работать с двумя приложениями одновременно. Однако возможности многозадачности окажутся ограниченными по сравнению с планшетной системой iPadOS 26, где реализованы более продвинутые инструменты управления несколькими окнами.

В сложенном виде смартфон на внешнем экране будет функционировать как обычный iPhone без поддержки одновременной работы нескольких приложений — этот режим будет доступен только на внутреннем складном дисплее.

Складной смартфон будет работать на обычной версии мобильной операционной системы iOS. По этой причине устройство не получит ряд функций, доступных в iPadOS, включая возможность запуска приложений, разработанных специально для планшетов.

Презентация iPhone Fold (по некоторым данным, Ultra) ожидается осенью вместе с iPhone 18 Pro и Pro Max.