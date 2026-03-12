Появились подробности о разрушившемся над Черным морем ярком болиде

Ночью жители нескольких крупных населенных пунктов вблизи восточного побережья Черного моря наблюдали яркий болид. Кадры происшествия массово публиковались в региональных Telegram-каналах. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, время на записях расходится, однако в целом событие произошло в интервале с 22:24 до 22:36 по московскому времени.

Судя по видеозаписи, в атмосфере разрушился небольшой метеорит диаметром около полуметра. При этом специалисты не исключают, что объект мог быть техногенным — на это указывают особенности фрагментации.

Точно привязать места съемки к конкретным координатам пока не удалось, однако с высокой долей вероятности разрушение произошло непосредственно над Черным морем. Записи поступили из Новороссийска, Ростова-на-Дону и Анапы.

Также ученые предполагают, что след болида могли зафиксировать камеры, ориентированные на юг, в Краснодаре и других населенных пунктах в 100–200-километровой зоне вдоль побережья.

Из РФ хотели вывезти метеорит Дронино, спрятанные в багаже осколки сняла таможня

В лаборатории подчеркнули, что данный объект не связан с падением крупного метеорита в Германии 8 марта. Напомним, что тогда его полет сопровождался вспышками и звуковыми эффектами. Яркость объекта вблизи эпицентра в сотни раз превысила яркость полной Луны. Размер небесного тела составляет 2-3 м.