Метеорит разрушился ночью в районе Черноморского побережья

Метеорит размером в несколько десятков сантиметров, предположительно, разрушился в ночь на 12 марта в районе Черноморского побережья России.

Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«С большой вероятностью объект разрушился непосредственно над Чёрным морем», — говорится в публикации.

Отмечается, что внеземной объект наблюдали, в частности, в Новороссийске, Анапе, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

9 марта сообщалось, что крыши жилых домов в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в Германии получили повреждения из-за падения обломков метеорита.

Позже в ИКИ РАН заявили, что сгоревший над Европой метеорит мог достигать трёх метров.