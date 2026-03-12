Хакер угрожал слить файлы Эпштейна властям в 2023 году

Иностранный хакер в 2023 году получил доступ к файлам, связанным с расследованием ФБР в отношении финансиста Джеффри Эпштейна и угрожал рассказать об увиденном ФБР.

Как отмечает Reuters со ссылкой на источник и документы Минюста США, взломщик, вероятно, «не осознавал, что проник на сервер правоохранительных органов».

«Хакер выразил отвращение к наличию на устройстве изображений с детской порнографией и оставил сообщение с угрозой передать владельца устройства ФБР», — говорится в статье.

В ответ сотрудники бюро подключили его к видеозвонку и показали удостоверения, что они и есть сотрудники ФБР.

Кто был хакером, из какой страны он действовал, что он сделал с полученными данными и были ли предприняты какие-либо попытки установить его личность или наказать его за взлом сервера ФБР, неизвестно.

В феврале правоохранители задержали бывшего британского посла в США Питера Мандельсона по делу о связях с Эпштейном.

В Telegraph между тем писали, что Эпштейн прятал от властей фото и компьютеры в шести складах.