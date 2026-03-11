Каждый четвертый iPhone теперь собирают в Индии

Как пишут СМИ, каждый четвертый iPhone в мире теперь производится в Индии. Показатель, который аналитики JPMorgan предсказывали в 2022 году.

© Ferra.ru

В прошлом году из примерно 220−230 миллионов выпущенных iPhone 55 миллионов собрали в Индии. Причем производство наладили так быстро, что всю новую линейку iPhone 17 начали делать в Индии еще до официального старта продаж в сентябре, пишут СМИ.

Почему Apple так спешит перенести производство? «Нестабильность» и «торговые риски» с Китаем. В 2025 году ситуация обострилась из-за постоянной чехарды с пошлинами со стороны США.

Индия становится для Apple не только главной фабрикой, но и рынком сбыта. В прошлом году там продали 14 миллионов iPhone — на 9% больше, чем годом ранее, отдельно отмечают СМИ.