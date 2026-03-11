Инженер создал материал для защиты астронавтов от космической радиации

Аспирантка Палак Патель из Массачусетского технологического института (MIT) создает материалы, которые могут изменить будущее пилотируемых полетов на Марс. В центре ее работы — нанотрубки из нитрида бора (BNNT), микроскопические полые цилиндры, способные блокировать смертельное космическое излучение.

«С современными материалами безопасно отправиться на Марс невозможно», — говорит Патель.

Алюминий, из которого делают корпуса большинства космических аппаратов, при столкновении с космическим излучением генерирует вторичные нейтроны, смертельно опасные для тканей человека.

Нанотехнологии против космической радиации

Патель активно участвует в конкурсах НАСА, включая проекты по добыче воды на Луне и Марсе, где она применяет свои инженерные навыки на практике. Она также прошла аналоговую миссию Asclepios III в Альпах, выполняя роль оператора связи CAPCOM для команды «аналоговых астронавтов». Тренировки имитировали изоляцию, экстремальные условия и сложные операции, готовя ее к реальным космическим миссиям.

Патель рассматривает нынешний этап освоения космоса — возвращение на Луну и подготовку к полетам на Марс — как современный «Аполлон», когда человечество делает большие прорывы в пилотируемых миссиях