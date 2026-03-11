Oppo и OnePlus предупредили о подорожании смартфонов с 16 марта

Oppo и OnePlus объявили о повышении цен на некоторые модели своих смартфонов. Изменения вступят в силу с 16 марта. Причина (сделаем удивленное лицо) — рост стоимости комплектующих.

В официальном заявлении Oppo сообщается, что решение принято после «тщательного анализа ситуации». Цены вырастут из-за подорожания ключевых деталей, включая память.

Пока подорожание коснется только бюджетных моделей. В списке оказались смартфоны серий Oppo A и K, а также некоторые устройства OnePlus. Однако флагманские линейки, такие как Oppo Find и Reno, свои цены сохранят. Не затронет изменение стоимости и планшеты Oppo Pad.

В компании подчеркивают, что это вынужденная мера, необходимая для того, чтобы «сохранить качество продуктов и удобство для пользователей».