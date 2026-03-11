Новый iPhone 18 Pro Max станет толще старой модели

Будущий iPhone 18 Pro Max может оказаться немного толще по сравнению с текущим поколением. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на авторитетного инсайдера Ice Universe.

По данным источника, толщина iPhone 18 Pro Max составит около 8,8 мм, в то время как модель 2025 года, iPhone 17 Pro Max, имела корпус толщиной 8,75 мм. Разницу объясняют изменениями в аппаратной части смартфона.

Ранее другой инсайдер, Instant Digital, также сообщал, что конструкционные изменения могут привести к увеличению массы устройства. По его оценке, вес iPhone 18 Pro Max может превысить 240 г, что сделает его самым тяжелым смартфоном Apple со времен iPhone 14 Pro Max.

Одной из причин увеличения габаритов может стать более емкий аккумулятор. По слухам, новинка получит батарею емкостью примерно 5100–5200 мАч. Для сравнения, в версии iPhone 17 Pro Max с eSIM используется аккумулятор на 5088 мАч.

При этом известно, что Apple не планирует менять размер дисплея устройства — смартфон сохранит экран диагональю 6,9 дюйма.