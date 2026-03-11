Они могли привести к трагедии: жуткие падения космических аппаратов на Землю

NASA предупреждает о возможной катастрофе: вот-вот должно произойти неконтролируемое падение неактивного космического аппарата Van Allen Probe A, запущенного в августе 2012-го. По оценкам агентства, риск, что в результате падения 600-килограммового зонда пострадают люди, составляет 1 к 4 200. К тому же, это далеко не самый тяжелый аппарат, когда-либо упавший на Землю. Мы рассказали о самых крупных объектах, контролируемо (и неконтролируемо) спущенных с орбиты.

Центральная ступень CZ-5B-Y1 (21,6 тонны)

Центральная ступень китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5» стала самым тяжелым объектом, неконтролируемо упавшим на Землю, со времен советской станции «Салют-7», чьи обломки упали на Аргентину в 1991-м. Фрагменты этой ступени попали как минимум в две деревни на территории Кот-д’Ивуара, хотя информации о пострадавших не было. Итого все три миссии «Чанчжэн-5» привели к неконтролируемым падениям огромных ступеней ракеты.

«Салют-7» (39 тонн)

После девяти лет на орбите, советская космическая станция «Салют-7» с присоединенным беспилотным аппаратом «Космос-1686» стал самым тяжелым космическим аппаратом, упавшим на Землю. По крайней мере, в свое время. Правда, попытки советских инженеров контролируемо свести комплекс в Атлантический океан провалились. Космическая станция распалась на обломки во время повторного входа в атмосферу — фрагменты в итоге упали рядом с аргентинским городком Капитан-Бермудес.

Saturn S-II-13 (45,1 тонны)

Огромная ступень S-II была частью модифицированной ракеты Saturn V, выведшей на орбиту Skylab — первую американскую космическую станцию. Прокружив вокруг планеты два года, S-II неконтролируемо вошла в атмосферу над северной Атлантикой рядом с португальским автономным регионом Мадейра — архипелагом к западу от Марокко.

Орбитальная станция Skylab (75,7 тонны)

Skylab — первая американская космическая станция, созданная для научных исследований на низкой околоземной орбите. Хотя ее создавали для длительного использования, экипаж задержался на станции всего на пару месяцев в 1973 и 1974-м. К 1978-му орбита Skylab начала сокращаться, и из-за бюджетных ограничений NASA не предусмотрела каких-либо механизмов для контролируемого падения станции. Инженерам пришлось прибегнуть к импровизированному решению — стратегическому запуску ускорителей, которое должно было направить станцию в Индийский океан. Но это не помогло, и в итоге обломки Skylab упали в западной части Австралии.

Космический шаттл «Колумбия» (106,4 тонны)

«Колумбия» — один из тяжелейших космических аппаратов, когда-либо падавших с орбиты Земли, и единственный, приведший к человеческим потерям. Все семь членов экипажа погибли, когда шаттл взорвался над Луизианой и восточным Техасом. Позже причину катастрофы связали с фрагментом изолирующей пены, который сломал топливный бак аппарата во время запланированной посадки. Хотя сама посадка была контролируемой, ее последствия сравнимы с другими случаями неконтролируемых падений.

Орбитальная станция «Мир» (124,3 тонны)

Наконец, советская и российская станция «Мир» — самый тяжелый космический аппарат из всех, когда-либо спущенных на Землю. Она пробыла на орбите с 1986 по 2000 год, и из 5511 суток в течение 1494 на станции находились космонавты. Но в январе правительство РФ решило затопить станцию, сославшись на ряд факторов, включая выработку ресурса «Мира» и дороговизну техобслуживания. В результате станцию контролируемо спустили с орбиты в 2001-м, затопив ее на кладбище космических аппаратов в Тихом океане.