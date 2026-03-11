Межзвездная комета 3I/ATLAS может оказаться «троянским конем»

Межзвездная комета 3I/ATLAS может быть «троянским конем», на котором внеземная цивилизация установила специальное оборудование. Об этом заявил «Комсомольской правде» директор Института теории и вычислений в Гарвардско-Смитсоновском центре астрофизики Ави Леб.

Напомним, что 3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года. Мнения в научном мире сразу же разделились — часть исследователей назвала объект кометой, ряд специалистов выступил с предположением, что межзвездный странник представляет собой космический корабль. Ожидается, что 16 марта 3I/ATLAS окажется в окрестностях Юпитера, а затем уйдет в глубины космоса.

По мнению директора Института теории и вычислений в Гарвардско-Смитсоновском центре астрофизики Ави Леба, с 3I/ATLAS связано слишком много странностей. В частности, плоскость орбиты объекта лишь на 5 градусов отклоняется от плоскости орбит планет Солнечной системы. Также у кометы есть антихвост, четко вытянутый в направлении Солнца, при том, что обычно такие хвосты отталкиваются солнечным ветром.

«3I/ATLAS мог бы быть «троянским конем», а именно – естественным межзвездным айсбергом, пролетевшим через Солнечную систему, на котором внеземная цивилизация установила технологическое оборудование», — считает Ави Леб.

Он также обратил внимание на то, что комета прилетела именно из той области, откуда в 1977 году был получен загадочный радиосигнал, единственный за десятилетия наблюдений, напоминающий разумное послание.

«16 марта 3I/ATLAS окажется на минимальной дистанции от Юпитера - 53,6 миллиона километров. (…) Это позволило бы объекту развернуть группировку зондов на орбитах вокруг Юпитера. (…) До сих пор мы не видели доказательств, что 3I/ATLAS «намерен» выпустить из себя такие зонды. Но было бы логично проверить, не появились ли около Юпитера некие новые малые спутники», — подчеркнул ученый.

При этом индийские исследователи из Лаборатории физических исследований Ахмедабада ранее предположили, что когда комета 3I/ATLAS окажется рядом с Юпитером, она может попасть под действие гравитации газового гиганта и быть разорвана на части.