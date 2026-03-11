MacBook Neo получил медленный SSD

Ноутбук MacBook Neo получил существенно более медленный SSD по сравнению с новыми моделями MacBook Pro. Об этом сообщает издание The Verge, авторы которого провели соответствующие тесты.

© Apple

В ходе бенчмарка выяснилось, что скорость последовательного чтения и записи накопителя у MacBook Neo может быть до восьми раз ниже, чем у MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max. Издание не уточнило, какой именно инструмент использовался для измерений, предположительно речь идет о Blackmagic Disk Speed Test или AmorphousDiskMark.

Согласно опубликованным данным, версия MacBook Neo с чипом A18 Pro и накопителем на 256 ГБ показала скорость чтения 1 735 МБ/с и записи 1 684 МБ/с. Для сравнения, MacBook Air с M5 и SSD на 1 ТБ продемонстрировал показатели около 7 049 МБ/с на чтение и 7 480 МБ/с на запись, а MacBook Pro с M5 Max и 4 ТБ памяти – 13,6 ГБ/с и 17,8 ГБ/с соответственно.

Более низкая скорость SSD означает, что передача крупных файлов на MacBook Neo займет больше времени. Например, копирование файла объемом 100 ГБ может занять до минуты, тогда как на актуальном MacBook Air на это потребуется около 30 секунд, а на MacBook Pro – 7–8 секунд.

Медленный накопитель также может влиять на общую производительность, поскольку приложения загружаются с SSD, а при нехватке 8 ГБ оперативной памяти устройство использует часть диска в качестве виртуальной памяти.

При этом первые обзоры MacBook Neo указывают, что в целом производительность ноутбука остается на хорошем уровне.

Ожидается, что модель поступит в продажу в среду. Объявленная цена – $599 (примерно 47,5 тыс. руб. по курсу на 11 марта).