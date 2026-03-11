Samsung Galaxy S26 Ultra может поцарапаться при снятии чехла

Пользователь форума Reddit с ником CalOfTheVoid пожаловался на повреждение корпуса флагманского смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra при установке и снятии защитного чехла.

© Соцсети

По словам владельца нового смартфона, он использовал не фирменный аксессуар производителя, а ударопрочный кейс Torras Q3 Air. При этом он отметил, что царапины появились практически сразу после использования аксессуара.

Однако на данный момент аналогичные сообщения от других владельцев Samsung Galaxy S26 Ultra не зафиксированы. С учетом того, что корпус смартфона выполнен из алюминия, специалисты и участники обсуждения отмечают, что появление глубоких царапин от пластикового чехла выглядит маловероятным.

В комментариях пользователи выдвигают различные версии произошедшего: от случайного повреждения устройства в другой ситуации до возможной ошибки владельца при оценке причин появления царапины.

Пока инцидент остается единичным случаем, и подтверждений системной проблемы с корпусом Samsung не появлялось. При этом предшественник оснащался рамкой из титана, который выдерживал царапины и удары о твердую поверхность.