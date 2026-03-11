Huawei Pura 90 выйдет в девяти новых цветах

В Сети появилась информация, что Huawei готовит для свежей серии смартфонов Pura 90 сразу девять свежих расцветок. Также изменится оформление камеры.

Согласно утечке, линейка Pura 90 будет доступна в девяти двухцветных градиентных оттенках. Среди них: ярко-фиолетовый, ярко-синий, коричневый, оранжевый, темный бирюзовый, темно-фиолетовый, золотистый, белый и серебристый.

Также, если раньше у Pura была узнаваемая треугольная форма блока камер, то теперь, судя по опубликованным изображениям, дизайн может стать другим. Один из вариантов напоминает камеры iPhone 17 Pro. Два других варианта похожи на недавние модели OnePlus.

Пока это только слухи и фантазия художников, основанная на словах информаторов, пишут СМИ. Сама компания хранит молчание. Официальная презентация ожидается в следующем месяце.