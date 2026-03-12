В Госдуме заявили, что Telegram не будет работать даже через VPN

Роскомнадзор сможет отследить трафик даже при использовании VPN-сервисов, поэтому обойти блокировки мессенджеру Telegram не удастся.

Об этом в пресс-центре НСН заявил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

"Если кто-то думает, что все просто скачают VPN и продолжат пользоваться мессенджером, то спешу вас расстроить. Ничего не будет работать", – заявил парламентарий.

Свинцов отметил, что в перспективе сохранятся лишь те VPN-сервисы, которые имеют законный статус и необходимы для функционирования СМИ.

С 10 февраля в России начали применять меры по ограничению функционала Telegram со ссылкой на несоблюдение мессенджером местного законодательства. По данным СМИ, существует вероятность полной блокировки сервиса к 1 апреля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал граждан меньше беспокоиться о Telegram и активнее изучать российский аналог MAX, который, по его мнению, должен стать более привлекательным для пользователей в СНГ.