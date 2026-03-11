Найдена утерянная страница рукописи Архимеда

Французский исследователь Виктор Гисемберг обнаружил в Музее изящных искусств города Блуа считавшуюся бесследно утерянной страницу из рукописи древнегреческого математика Архимеда. Найденный фрагмент содержит часть знаменитого научного труда «О сфере и цилиндре» и датируется X веком.

Как сообщает издание Planet Today, уникальная находка была сделана в марте 2026 года. Страница является частью греческого документа, известного в научном мире как «Палимпсест Архимеда». Специалист Французского национального центра научных исследований смог идентифицировать этот редкий фрагмент в музейной коллекции благодаря своему опыту и внимательности.

Найденный лист числится под номером 123. Основная часть рукописи в настоящее время находится в Соединенных Штатах у частного владельца. Подлинность фрагмента подтвердили с помощью архивных фотографий, сделанных филологом Иоганном Людвигом Хейбергом в период с 1906 по 1908 год, когда документ еще хранился в Константинополе.

На одной стороне пергамента можно прочитать отрывок из математического трактата Архимеда. Поверх оригинального текста в Средние века была нанесена молитва, так как дорогой материал часто использовали повторно. Несмотря на это, древние геометрические фигуры и часть греческих слов остаются различимыми.

На обратной стороне листа текст Архимеда был закрашен цветным рисунком, добавленным примерно в 1942 году. На изображении представлены пророк Даниил и два льва. Эксперты полагают, что предыдущий владелец таким образом пытался повысить стоимость рукописи, не подозревая, что скрывает уникальный математический труд.

Ученые планируют в течение одного года применить специальное рентгеновское излучение для прочтения скрытого текста без повреждения пергамента.