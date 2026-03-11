Вскрытие MacBook Neo показало компромиссы бюджетного ноутбука Apple

Техноблогер Dave2D опубликовал на своем YouTube-канале видео с разбором бюджетного MacBook Neo. Энтузиаст изучил внутреннюю конструкцию устройства и попытался определить, на каких компонентах сэкономила Apple.

© Apple

По словам блогера, одной из наиболее заметных особенностей устройства стала чрезвычайно компактная системная плата. По размерам она сопоставима с решениями, используемыми в смартфонах iPhone. При этом оперативная память полностью распаяна на плате, что исключает возможность последующей модернизации.

Еще одним отличием от более дорогих ноутбуков производителя стал тачпад: вместо фирменной технологии Force Touch в новинке используется классический механический тачпад без тактильной имитации нажатия.

Также в конструкции устройства были замечены крупные динамики, размещенные по углам корпуса. Однако, по оценке блогера, их звучание оказалось посредственным: в частности, низкие частоты практически не воспроизводятся.

Аккумулятор емкостью 36,5 Вт*ч, как отмечается в ролике, заряжается медленно. При этом зарядка осуществляется через один из двух портов USB‑C, поскольку магнитный разъем MagSafe в модели отсутствует.

Подводя итог разбору, Dave2D заявил, что конфигурация ноутбука с 8 ГБ оперативной памяти может ограничивать его привлекательность для части пользователей. В качестве альтернативы он рекомендует обратить внимание на восстановленные версии MacBook Air (M4), которые на американском рынке можно найти примерно по той же цене.