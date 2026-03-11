Android-смартфоны вернутся к устаревшим технологиям

Производители Android-смартфонов могут начать пересматривать характеристики дисплеев в устройствах начального и среднего ценового сегмента на фоне роста стоимости ключевых компонентов. Об этом на своей странице в китайской соцсети Weibo заявил авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

© Samsung

По словам инсайдера, ряд китайских брендов уже тестирует новые смартфоны с более простыми экранами с частотой обновления 90 Гц и «каплевидным» U-образным вырезом под фронтальную камеру. Такие решения ранее широко применялись в бюджетных устройствах, однако в последние годы рынок постепенно перешел на панели с более высокой частотой обновления и отверстиями в дисплее.

Главной причиной возможного пересмотра характеристик называют подорожание памяти. В бюджетных устройствах доля этих компонентов в структуре себестоимости особенно высока, поэтому рост их стоимости оказывает существенное давление на стоимость производства.

В результате производители оказываются перед выбором: повышать розничные цены или сокращать затраты на отдельные компоненты. По информации Digital Chat Station, многие компании склоняются ко второму варианту, стремясь сохранить устройства в привычных ценовых категориях.