$78.7491.9

NASA отправит к Юпитеру «стрекозу»

Лера Букина

В Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса (APL) стартовал этап интеграции зонда Dragonfly — первого в истории дрона, предназначенного для исследования Титана, крупнейшего спутника Сатурна. Об этом сообщает ixbt.com.

NASA отправит к Юпитеру «стрекозу»
© РИА Новости

Инженеры начали установку ключевых компонентов аппарата, включая интегрированный электронный модуль (IEM), который станет «мозгом» миссии, отвечая за навигацию, связь и управление системами. Также проведены успешные испытания блоков распределения питания в составе электронной системы.

Параллельно на мощностях Lockheed Martin продолжается сборка аэродинамического кожуха и круизного модуля. В криогенных камерах тестируют теплоизоляцию, способную выдержать суровые условия Титана. Научное оборудование и радиосистемы проходят финальную интеграцию в лабораториях США и других стран.

Dragonfly представляет собой аппарат размером с автомобиль с ядерной энергоустановкой. Он совершит множество перелётов по поверхности спутника для изучения его атмосферы, геологии и химического состава. Ученые надеются, что данные помогут приблизиться к разгадке тайн возникновения жизни.

Испытания в APL продлятся до 2027 года, затем зонд отправят в Lockheed Martin для финальных проверок, а после — на космодром имени Кеннеди. Запуск ракетой Falcon Heavy запланирован на лето 2028 года. Начало сборки ознаменовало переход миссии от проектирования к созданию полноценного летного аппарата.