NASA отправит к Юпитеру «стрекозу»

В Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса (APL) стартовал этап интеграции зонда Dragonfly — первого в истории дрона, предназначенного для исследования Титана, крупнейшего спутника Сатурна. Об этом сообщает ixbt.com.

Инженеры начали установку ключевых компонентов аппарата, включая интегрированный электронный модуль (IEM), который станет «мозгом» миссии, отвечая за навигацию, связь и управление системами. Также проведены успешные испытания блоков распределения питания в составе электронной системы.

Параллельно на мощностях Lockheed Martin продолжается сборка аэродинамического кожуха и круизного модуля. В криогенных камерах тестируют теплоизоляцию, способную выдержать суровые условия Титана. Научное оборудование и радиосистемы проходят финальную интеграцию в лабораториях США и других стран.

Dragonfly представляет собой аппарат размером с автомобиль с ядерной энергоустановкой. Он совершит множество перелётов по поверхности спутника для изучения его атмосферы, геологии и химического состава. Ученые надеются, что данные помогут приблизиться к разгадке тайн возникновения жизни.

Испытания в APL продлятся до 2027 года, затем зонд отправят в Lockheed Martin для финальных проверок, а после — на космодром имени Кеннеди. Запуск ракетой Falcon Heavy запланирован на лето 2028 года. Начало сборки ознаменовало переход миссии от проектирования к созданию полноценного летного аппарата.