В Samsung Galaxy S25 появится новая функция для телеобъектива

Samsung Galaxy S26 поделится новой функцией камеры с прошлогодними флагманами

Ferra.ru

Владельцы Galaxy S25, возможно, скоро получат новую полезную функцию. Речь идет о «виртуальной диафрагме» для телеобъектива, что появилась в Galaxy S26.

© Global Look Press

Samsung рассматривает возможность добавить эту опцию в прошлогодние флагманы с помощью обновления ПО. Представитель компании подтвердил СМИ, что они изучают этот вопрос. На Galaxy S25 такая функция, правда, есть, но только для основной камеры и только в приложении Expert RAW.

Ходят также слухи, что в Galaxy S27 Samsung может вернуть физическую изменяемую диафрагму — как в старых моделях Galaxy S9 и S10. Тогда диафрагма менялась механически.