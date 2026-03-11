В Samsung Galaxy S25 появится новая функция для телеобъектива

Владельцы Galaxy S25, возможно, скоро получат новую полезную функцию. Речь идет о «виртуальной диафрагме» для телеобъектива, что появилась в Galaxy S26.

Samsung рассматривает возможность добавить эту опцию в прошлогодние флагманы с помощью обновления ПО. Представитель компании подтвердил СМИ, что они изучают этот вопрос. На Galaxy S25 такая функция, правда, есть, но только для основной камеры и только в приложении Expert RAW.

Ходят также слухи, что в Galaxy S27 Samsung может вернуть физическую изменяемую диафрагму — как в старых моделях Galaxy S9 и S10. Тогда диафрагма менялась механически.