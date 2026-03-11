У NASA и SpaceX возникли разногласия по управлению лунным модулем

Генеральный инспектор NASA опубликовал отчет, посвященный ходу реализации программы HLS. Напомним: она направлена на разработку лунного посадочного модуля Starship HLS - варианта космического корабля Starship, оптимизированного для работы на Луне и вокруг нее.

© Российская Газета

Отчет выявил серьезные разногласия между космическим агентством и компанией SpaceX по поводу систем управления лунным посадочным модулем Starship HLS. В то время как SpaceX делает ставку на полную автоматизацию, NASA настаивает на возможности ручного вмешательства пилотов для обеспечения безопасности экипажа. В общем, давний спор: сколько "свободы" давать астронавтам. Во времена Apollo большая часть спуска проходила в автоматическом режиме, но на финальном участке управление брали люди. И в то время, по мнению экспертов, такой подход был вполне оправдан.

Безусловно, сейчас многое изменилось, в том числе технологии. Однако согласятся ли астронавты просто на роль пассажиров? Тут можно вспомнить классическую историю про в свое время добавленный на шаттлы ручной переключатель выпуска шасси, гарантировавший, что их не получится запускать в автоматическом режиме и на борту обязательно должен находиться человек. Так что в этом вопросе кому-то явно придется пойти на компромисс, считают аналитики сайта Pro Космос.

Между тем, можно вспомнить и другую историю - связанную с разработкой советского космического шаттла "Буран". Тогда тоже нашлись те, кто упрекал конструкторов и инженеров, что "Буран" слишком автоматизирован. Дескать, приоритет отдается автомату, а не космонавтам. Об этом корреспондент "РГ" говорил в свое время с академиком РАН Юрием Семеновым, который был генеральным конструктором РКК "Энергия", главным конструктором корабля "Буран".

"Были разные мнения, - делился академик Семенов. - Например, космонавты Игорь Волк и Алексей Леонов хотели управлять кораблем вручную. И они даже написали в ЦК партии, что Глушко и Семенов - технические "аферисты": то, что они придумали, никогда не может быть. И меня вызывали в ЦК: ты что там делаешь?! Но мы отстояли свою позицию. А после приземления корабля видели бы наших оппонентов! Удивленные глаза и совершенно растерянные лица. Почему мы делали упор на автомат? Ручное управление на космических кораблях у нас было всегда резервным. И весь последующий опыт подтверждает, что мы выбрали правильный путь. Вмешательство человека нужно только в том случае, если автоматика не справляется".

Очевидцы до сих пор вспоминают о поразительной точности, с какой 15 ноября 1988 года сел после полета, оказавшегося единственным, наш "Буран". Посадка совпала с ураганом, идущим со стороны Аральского моря: порывы ветра до 20 метров в секунду. Видят: заходящий на посадку корабль вдруг сделал разворот. Оказывается, автоматика выбрала оптимальную траекторию! "Буран" вышел точно на посадочную полосу и приземлился. Боковое отклонение от осевой линии полосы - всего 3 метра, а продольное - 10! Это была высочайшая меткость.