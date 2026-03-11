Названы риски неконтролируемого падения на Землю спутника NASA

Ожидается, что космический аппарат НАСА совершит неконтролируемое падение обратно на Землю. Массивный космический зонд может войти в атмосферу Земли на несколько лет раньше, чем ожидалось. И, хотя большая часть космического аппарата, скорее всего, распадется в пылающем пламени при входе в атмосферу, по данным НАСА, несколько компонентов могут уцелеть, что создает известные риски.

© NASA

Ранние анализы предсказывали, что 600-килограммовый аппарат войдет в атмосферу около 7:45 вечера по восточному времени во вторник, “с неопределенностью +/- 24 часа”, согласно данным НАСА и Космических сил США. Вероятность того, что обломки причинят вред человеку, составляет примерно 1 к 4200, говорится в пресс-релизе американского космического агентства.

“У нас были случаи, когда вероятность повторного появления составляла 1 к 1000, и ничего не произошло; если у нас есть несколько случаев, которые составляют 1 к 4000 или 5000, это не ужасный день для человечества”, - комментировал доктор Даррен Макнайт, старший технический сотрудник компании LeoLabs, занимающейся космическим отслеживанием.

Но этот риск явно выше, чем некоторые другие заметные события, включая возвращение китайской космической станции в космос в 2018 году, которые встревожили некоторые части мира, отмечает CNN. Вероятность попадания обломков в человека при таком сценарии оценивалась как менее одного к триллиону, и в конечном итоге никто не пострадал.

Космический аппарат, о котором в настоящее время идет речь, - это ныне недействующий зонд Ван Аллена А, который НАСА запустило вместе с двойным аппаратом в 2012 году для изучения двух космических полос высокоэнергетических частиц, захваченных магнитным полем Земли на высотах от 640 до 58 000 километров.

“Пояса защищают Землю от космической радиации, солнечных бурь и постоянно дующего солнечного ветра, которые вредны для человека и могут повредить технологии, поэтому важно понимать их”, - говорится в заявлении НАСА во вторник.

Миссия Van Allen “сделала несколько важных открытий о том, как функционируют радиационные пояса в течение своего срока службы, включая первые данные, свидетельствующие о существовании временного третьего радиационного пояса, который может формироваться во время интенсивной солнечной активности”.

Неуправляемый космический аппарат несется на Землю

Зонд Van Allen Probe A вместе со своим двойником, зондом Van Allen Probe B, изучали радиационные пояса на несколько лет дольше, чем ожидалось, прежде чем завершить свою миссию в 2019 году, когда у аппаратов закончилось топливо, отмечает CNN.

С самого начала НАСА намеревалось избавиться от космических аппаратов, предназначенных для изучения радиации, позволив им сгореть в атмосфере при падении на Землю. Предполагалось, что к тому времени, когда зонды достигнут земли, от них, скорее всего, останутся лишь мелкие фрагменты.

Планировщики миссии планировали возвращение зондов домой, когда космический аппарат завершит свою миссию, выполнив несколько маневров, направленных на то, чтобы удалить все остатки топлива и подтвердить, что аппараты находятся в состоянии, при котором атмосферное сопротивление может медленно стянуть их с орбиты. Это гарантирует, что вышедшие из строя космические аппараты не будут вечно бесконтрольно летать по околоземной орбите, где они могут столкнуться с активными спутниками или средами обитания, такими как Международная космическая станция.

Первоначально НАСА прогнозировало, что космический аппарат вернется домой в 2034 году, напоминает CNN.

“Однако эти расчеты были сделаны до начала текущего солнечного цикла, который оказался гораздо более активным, чем ожидалось. В 2024 году ученые подтвердили, что Солнце достигло своего солнечного максимума, что вызвало интенсивные явления космической погоды, - говорится в заявлении НАСА во вторник. - Эти условия увеличили сопротивление атмосферы на космическом аппарате, превысив первоначальные оценки, что привело к более раннему, чем ожидалось, возвращению на орбиту”.

Зонд Ван Аллена B также планируется вывести с орбиты до 2030 года, указывает CNN.

Политика американского космического агентства требует, чтобы космические аппараты, запущенные США, возвращались на орбиту или были безопасно утилизированы в течение 25 лет после завершения миссии. Безопасная утилизация может включать в себя вывод космического аппарата с орбиты или его размещение на орбите захоронения, или на участке пространства, предназначенном для пребывания на орбите брошенных космических аппаратов.

Макнайт отмечает, что орбиты-кладбища имеют свои собственные проблемы. Если оставить космический аппарат на одной из них, это не полностью снизит риск столкновений на орбите, и любые сбои в работе могут привести к попаданию мусора в другие районы, где работают активные спутники.

В случае с зондами Ван Аллена выход на околоземную орбиту также привел бы к расходованию драгоценного топлива, которое использовалось для сбора дополнительных научных данных.

В последние годы в НАСА и за его пределами поступали звонки с предупреждениями о растущем риске космического мусора.

“Мы стали гораздо лучше осознавать важность этой проблемы”, - отмечает Марлон Зорге, эксперт по космическому мусору из финансируемой из федерального бюджета исследовательской группы The Aerospace Corporation.

С тех пор как в 2012 году были запущены зонды Van Allen, “все больше людей осознают необходимость попытаться смягчить воздействие того, что сохранилось на земле”.

По словам Зорге, вполне возможно, что НАСА, возможно, разработало бы миссию по-другому, если бы она стартовала сегодня, - возможно, с целью гарантировать, что ни одна часть аппарата не выживет при повторном входе в атмосферу, как это делают многие современные спутниковые операторы.

Поскольку за последние пару десятилетий стоимость космических полетов резко сократилась, проблема космического мусора приобрела все больший размах.

Недавние инциденты, получившие широкую огласку, включали в себя выброшенный с Международной космической станции кусок мусора, который неожиданно пережил повторное вхождение в атмосферу и пробил крышу дома во Флориде в 2024 году.

Оборудование частных ракетных компаний, включая SpaceX и Blue Origin, также обнаруживается на пляжах и в частных владениях по всему миру.

Такие случаи на самом деле довольно распространены, комментирует Макнайт.