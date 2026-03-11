Космонавт рассказал о возможности МКС бесперебойно работать годами

Международная космическая станция (МКС) может бесперебойно работать годами, заявил ТАСС исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, командир отряда космонавтов госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко.

По его словам, международный экипаж МКС «превратился в единый и неразрывный механизм, где функциональные обязанности и ответственность распределены так четко и продуманно, что станция может работать бесперебойно годами».

Обеспечивающим бесперебойную работу МКС фундаментом космонавт счел «поддержание постоянных контактов между партнерами».

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал журналу «Разведчик», что МКС планируется затопить в 2030 году, а подготовка к этому начнется через пару лет.

В июле госкорпорация сообщила, что проект сведения с орбиты МКС уже разработан.