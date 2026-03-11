Китайские ученые хотят отправить к Нептуну исследовательскую миссию

Группа китайских исследователей выступает с инициативой включить разработку орбитальной миссии к Нептуну в число приоритетных проектов национальной космической программы. С таким предложением выступил Ван Вэй, академик Китайской академии наук и исследователь Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий (CASC), сообщает New-Science.ru.

© Российская Газета

Как отмечают эксперты, космическая отрасль в Китае - одна из стратегических развивающихся индустрий, с амбициозными целями роботизированного исследования Солнечной системы и разработки передовых технологий. Технически миссии к ледяным гигантам, таким как Нептун, крайне сложные: расстояние от Земли колоссальное - от 4,3 до 4,6 млрд км. Это делает использование солнечных батарей невозможным. Для энергоснабжения аппарата предлагается использовать радиоизотопные термоэлектрические генераторы, преобразующие тепло радиоактивного распада.

Как мыслится эта уникальная экспедиция? Согласно опубликованным концепциям, китайская станция может нести около одиннадцати научных приборов и сбросить атмосферный зонд после прибытия к планете. Выйдя на орбиту, аппарат будет длительное время изучать Нептун, его кольца и магнитосферу.

Особый научный интерес представляет Тритон - крупнейший спутник Нептуна, под ледяной поверхностью которого, по некоторым моделям, может скрываться жидкий океан.

Предложение по Нептуну, подчеркивают аналитики, это часть стремительно растущей китайской программы исследования планет. После успешной миссии "Тяньвэнь-1" на Марс в 2021 году Китай уже запустил "Тяньвэнь-2" к астероиду и комете. Следующая миссия - "Тяньвэнь-3" - запланирована на 2028 или 2030 год и будет связана с доставкой образцов марсианского грунта. За ней последует еще более амбициозный проект - "Тяньвэнь-4". В начале 2030-х годов Китай планирует отправить к системе Юпитера солнечный орбитальный аппарат. После изучения планеты он выйдет на орбиту спутника Каллисто.

Если Китай примет решение о реализации этой миссии, он может попытаться стать первой страной, осуществившей детальное исследование Нептуна.