Названы признаки вредоносного ПО на смартфоне

На наличие вредоносного ПО на смартфоне могут указывать несколько признаков. При этом сам код зачастую скрывается в простых приложениях, таких как программы для очистки памяти, игры, фонарик или приложения для чтения электронных книг. Об этом RT рассказал аналитик центра мониторинга киберугроз «Спикател» Роман Малышкин.

© Газета.Ru

По словам эксперта, вредоносное ПО не блокирует телефон, поскольку мошенникам нужно, чтобы жертва использовала телефон в обычном режиме. Для владельца гаджета существуют несколько других угроз, в числе которых перегрев, деградация смартфона из-за постоянной активности, перерасход мобильного трафика, шлюз для более опасного ПО из вредоносного приложения, а также сбор и компрометация личных данных с помощью лишних разрешений.

Специалист подчеркнул, что всем установленным приложениям следует давать минимальные привилегии.

«Спрашивайте себя: «Зачем фонарику доступ в интернет?» или «Зачем калькулятору доступ к моим контактам?» Также важно читать отзывы при скачивании. Фразы вроде «Телефон стал сильно греться», «Батарея села за час», «Появилась куча рекламы» — это красные флаги», — объяснил он.

Эксперт также посоветовал регулярно обновлять ОС и приложения, установить на смартфон антивирус и следить за статистикой расхода заряда.

Руководитель направления разработки новых продуктов компании-разработчика источников бесперебойного питания Ippon Георгий Церетели до этого предупреждал в разговоре с «Газетой.Ru», что зарядка смартфона ночью возле источника тепла, в плотном чехле или под подушкой может ускорить износ батареи гаджета.