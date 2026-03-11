Названы признаки вредоносного ПО на смартфоне

На наличие вредоносного ПО на смартфоне могут указывать несколько признаков. При этом сам код зачастую скрывается в простых приложениях, таких как программы для очистки памяти, игры, фонарик или приложения для чтения электронных книг. Об этом RT рассказал аналитик центра мониторинга киберугроз «Спикател» Роман Малышкин.
По словам эксперта, вредоносное ПО не блокирует телефон, поскольку мошенникам нужно, чтобы жертва использовала телефон в обычном режиме. Для владельца гаджета существуют несколько других угроз, в числе которых перегрев, деградация смартфона из-за постоянной активности, перерасход мобильного трафика, шлюз для более опасного ПО из вредоносного приложения, а также сбор и компрометация личных данных с помощью лишних разрешений.
Специалист подчеркнул, что всем установленным приложениям следует давать минимальные привилегии.
«Спрашивайте себя: «Зачем фонарику доступ в интернет?» или «Зачем калькулятору доступ к моим контактам?» Также важно читать отзывы при скачивании. Фразы вроде «Телефон стал сильно греться», «Батарея села за час», «Появилась куча рекламы» — это красные флаги», — объяснил он.
Эксперт также посоветовал регулярно обновлять ОС и приложения, установить на смартфон антивирус и следить за статистикой расхода заряда.
Руководитель направления разработки новых продуктов компании-разработчика источников бесперебойного питания Ippon Георгий Церетели до этого предупреждал в разговоре с «Газетой.Ru», что зарядка смартфона ночью возле источника тепла, в плотном чехле или под подушкой может ускорить износ батареи гаджета.