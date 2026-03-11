Microsoft не смогла устранить вспышки в Windows 11

Корпорация Microsoft признала наличие ошибки, вызывающей появление белых вспышек в интерфейсе Windows 11. На это обратило внимание издание Bleeping Computer.

В начале декабря пользователи Windows заметили, что в файловом менеджере «Проводник» появилась поддержка ночного режима, однако он работает некорректно. При использовании ночной темы операционной системы (ОС) окна программы могут открываться с дневной темой, что выглядит для пользователей как вспышка. В Microsoft признали проблему и заявили, что работают над ее устранением.

Журналисты заметили, что в компании отчитались, что устранили появление белых вспышек. Однако проблему исправили не полностью — при открытии некоторых файлов в «Проводнике» вспышки все равно появляются, что может помешать работе с компьютером.

Также в ноябре Microsoft признала ошибку, из-за которой «Проводник», меню «Пуск» и другие компоненты системы могли аварийно завершить работу. Инженеры фирмы признали, что еще работают над решением проблемы.

В начале марта корпорация Apple в материалах на своем сайте отрекламировала сервисы Microsoft. Она показала интерфейс Word, Excel, Power Point и других программ конкурента в рекламе своего нового ноутбука MacBook Neo.