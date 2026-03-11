Apple планирует зарегистрировать в России новый товарный знак

Компания Apple подала заявку на регистрацию в России товарного знака «умных часов». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

© Apple

В публикации отмечается, что в качестве заявителя выступает компания «Эппл Инк». Она в марте 2026 года подала заявку на регистрацию товарного знака Connect to Apple Watch.

Под данным брендом в России планируется продавать смарт-часы, наушники, фитнес-оборудование, игровые устройства, компьютеры, а также программное обеспечение.

11 февраля компания Apple зарегистрировала в России товарный знак в Apple DockKit.

Заявка на регистрацию была подана в июне 2025 года, а в феврале 2026 года ведомство вынесло решение о внесении обозначения в государственный реестр. Согласно материалам заявки, бренд планируется использовать для предоставления наборов разработчика, предназначенных для создания программного обеспечения и приложений на российском рынке.