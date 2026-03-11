Ученые нашли способ следить за процессами внутри атомов и молекул

Исследователи из Сибирского федерального университета, научно-клинического центра ФМБА России вместе с коллегами из Швеции предложили новый способ наблюдения за сверхбыстрыми процессами, происходящими внутри атомов и молекул.

По словам ученых, оптические лазеры за последние полвека превратились из лабораторной диковинки в повседневный инструмент, используемый в разных сферах - от полиграфии до микрохирургии. А вот рентгеновские лазеры на так называемых свободных электронах только начинают путь на поприще науки.

Сейчас это огромные установки, которыми располагают лишь несколько лабораторий в мире. Однако потенциал этого вида лазеров может оказаться весьма значительным.

"Рентген "видит" мир в масштабе отдельных атомов и фиксирует процессы длительностью в фемто- и аттосекунды", - пояснил руководитель Международного научно-исследовательского центра спектроскопии и квантовой химии СФУ Сергей Полютов.

Эти лазеры позволяют "снимать" происходящее внутри атомов и молекул. Однако напрямую наблюдать за подобными процессами чрезвычайно сложно. Сибирские ученые предложили красивое решение.

"Вместо прямого наблюдения за основным рентгеновским лучом мы будем "слушать эхо", - рассказал аспирант СФУ Святослав Блинов.

Речь идет о фиксации слабого вторичного излучения, испускаемого перпендикулярно главному пучку.

"Это похоже на то, как по звуку, отражающемуся от стен, можно определить форму помещения", - цитирует Блинова пресс-служба университета.

Новый метод позволяет исследователям вести как бы "замедленную съемку" процессов, которые лягут в основу будущих технологий.

Работа специалистов с рентгеновскими лазерами, поможет создавать, например, аккумуляторы, имеющие большую, нежели сейчас, емкость и скорость зарядки. Пригодятся новые знания и при изготовлении медпрепаратов с минимумом побочных эффектов, при проектировании современных катализаторов и наноматериалов.

Результаты исследования опубликовало издание Physical Review Research.