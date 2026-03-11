Ученые сообщили о резком снижении активности Солнца

Активность Солнца снизилась до минимального уровня за 3,5 года. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным ученых, среднемесячное число солнечных пятен, которое измеряется с 1749 года и считается главным показателем солнечной активности, за первые два месяца 2026 года снизилось до 78,2. В лаборатории уточнили, что это самый низкий показатель с августа 2022 года, когда значение составляло 74,6.

Специалисты отметили, что в последующие месяцы фиксировались более высокие показатели. Максимум цикла пришелся на август 2024 года — тогда индекс достиг 216, что стало самым высоким значением за последние 20 лет.

Ученые также обратили внимание, что глобальная активность Солнца сейчас снижается быстрее прогнозов. По расчетам, показатель на февраль должен был составить 114,8, а ниже 80 он, как ожидалось, мог опуститься только к середине 2027 года. Пока такой спад специалисты рассматривают как случайную флуктуацию.

В лаборатории напомнили, что похожая ситуация наблюдалась в мае 2025 года, когда цикл резко снизился до уровня 78,5 — почти такого же, как сейчас. После этого показатели вернулись к прогнозируемой траектории. Ученые отметили, что показательным должен стать текущий месяц: за первые десять дней марта среднее значение составило 82, что примерно соответствует уровню февраля.

По словам специалистов, повседневные наблюдения последних недель также подтверждают очень слабую активность Солнца. Сейчас фиксируется низкая частота вспышек и ощущается нехватка энергии для активных процессов. При этом ученые подчеркнули, что пока нельзя сказать, как долго продлится этот период и когда звезда сможет снова нарастить активность.