Расшифрованы 2000-летние надписи индийских туристов в египетских гробницах

Сегодня за надпись на стенах, например, Колизея можно попасть под суд, но два тысячелетия назад путешественники не стеснялись оставлять автографы на объектах культурного наследия. Масштабное исследование надписей в египетской Долине царей выявило целую серию граффити, оставленных гостями из Индии в I веке нашей эры. Эти артефакты не только подтверждают активные связи между регионами, но и проливают свет на личность первого «профессионального туриста» в истории.

Результаты работы были представлены на международной конференции по тамильской эпиграфике в Ченнаи (Индия) в феврале этого года, о них рассказывает allthatsinteresting.com.

Исследователи проанализировали около 30 надписей в шести царских гробницах, выполненных на древнетамильском языке и санскрите. Хотя египтологи замечали их и раньше, расшифровать древнеиндийские тексты удалось только сейчас.

Загадка Сикая Коррана

Самым поразительным открытием стало то, что большинство надписей сделал один человек. Некто Сикай Корран, писавший на древнетамильском языке, оставил как минимум восемь автографов в пяти разных гробницах. Его лаконичное послание гласит: «Сикай Корран пришел сюда и увидел».

Корран явно обладал не только страстью к путешествиям, но и завидной ловкостью. Например, в гробнице Рамсеса IX (XII век до н. э.) он умудрился оставить надпись на высоте около пяти-шести метров от пола. Ученые до сих пор ломают голову, как именно он туда забрался. Еще больше вопросов вызывает то, как он проник в усыпальницы Таусерт и Сетнахта. Граффити Коррана — единственные следы пребывания людей внутри этих камер, что может указывать на то, что в его времена гробницы были недоступны для широкой публики.

Дипломаты и паломники

Помимо вездесущего Коррана, исследователи идентифицировали надпись на санскрите, оставленную человеком по имени Индрананддин. Он представился «посланником царя Кшахарата», что прямо указывает на связь с индийской династией Западных Кшатрапов, правившей в начале нашей эры.

Ученые предполагают, что индийские путешественники могли посещать Египет проездом по пути в Рим, который в то время контролировал египетские земли. Долина царей, где покоились правители XVIII–XX династий (включая легендарного Тутанхамона), уже тогда была мощным магнитом для любителей истории.

Древние граффити — не просто акты вандализма, теперь это ценнейшие исторические свидетельства. Они доказывают, что интерес к египетской мифологии и культуре был интернациональным еще на заре нашей эры.