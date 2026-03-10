Poco назвала дату презентации смартфонов серии X8 Pro — 17 марта. В этом поколении компания решила немного изменить линейку, пишут СМИ. Вместо обычной базовой модели появятся сразу две более продвинутые версии: Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max.

© Ferra.ru

В тизерах показали некоторые детали дизайна. Одной из особенностей станут светящиеся LED-кольца вокруг камер. Скорее всего это будут индикаторы уведомлений или обычный элемент оформления.

Poco X8 Pro получит чип MediaTek Dimensity 8500 Ultra, более продвинутая версия Poco X8 Pro Max будет работать на MediaTek Dimensity 9500s.

© Poco

Полные характеристики пока не раскрыты. Однако утечки говорят о 1,5K OLED-экранах с ёмкими аккумуляторами. По некоторым данным, батарея в Pro может превышать 7500 мА·ч.

Как отмечают СМИ, возможно это будут переименованные Redmi Turbo 5, что продаются в Китае.