В США связали войну в Иране с пролетом 3I/ATLAS

Пылевой луч, испускаемый 3I/ATLAS, имеет искусственную природу. Не исключается, что эскалация на Ближнем Востоке началась на фоне пролета межзвездного объекта, рассказал журналистам профессор Гарвардского университета астрофизик Ави Леб. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Напомним, что 3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года. Мнения в научном мире сразу же разделились — часть исследователей назвала объект кометой, ряд специалистов выступил с предположением, что межзвездный странник представляет собой космический корабль.

«Эта штука [3I/ATLAS] выпустила сверхтонкий пылевой луч (называемый антихвостом) прямо в сторону Солнца, и он оставался идеально прямым и тонким на протяжении 384 000 км (расстояние от Земли до Луны). Длина: ширина = 11,4:1. Расширение на всем протяжении отсутствует. Обычные кометы так не делают», — отметил ученый.

Исследователь заметил, что хвост отказывается расправляться, он остается идеально сфокусированным, как прожектор или выхлопная струя. Солнечный ветер и солнечный свет должны рассеять его на значительном расстоянии, но этого не происходит, пояснил профессор.