Адвокат рассказал, что изменится для россиян в Telegram

Кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов рассказал, что в случае запрещения Telegram в России, наказывать за его использование не будут, но будет ряд ограничений. Об этом пишет Общественная служба новостей.

По словам юриста, как преступление будет трактоваться только покупка премиум-аккаунта мессенджера и размещение рекламы в каналах. Такие действия будут попадать под финансирование экстремистской организации. Но ситуация может измениться в случае принятия новых законов. ФАС уже признал незаконным размещение рекламы в Telegram.

«Уже создана некая, скажем так, аналогия. У нас есть запрещенные соцсети: Facebook* и Instagram*. Пользоваться ими можно, но при этом нельзя использовать их для продвижения каких-то рекламных продуктов», - констатировал адвокат.

По его мнению, такую же логику применят и для Telegram. Останется право им пользоваться, но распространение рекламы и покупка премиум-аккаунта окажутся под запретом.

«Пока правовые реалии таковы, что пользоваться данными соцсетями у нас можно. Нельзя именно проводить по ним какие-то финансовые операции. Могут ли эти правовые реалии измениться завтра? Могут. Тут все на усмотрение наших законотворческих инстанций», - заключил Александр Карабанов.

* Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской.