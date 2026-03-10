Найдено недостающее звено эволюционного пути "от рыбы к человеку"

Китайские палеонтологи описали двух древних рыб, живших более 400 миллионов лет назад и занимавших ключевое место на эволюционном пути, в конце которого стоит человек. Обе находки опубликованы в журнале Nature - каждой посвящена отдельная статья, поскольку создания разительно непохожи друг на друга.

© Российская Газета

Первая - Eosteus chongqingensis, трехсантиметровая рыбешка возрастом около 436 миллионов лет, найденная в Чунцине. Ее скелет сохранился полностью, включая голову и хвост. Несмотря на миниатюрные размеры, она совмещала примитивные и уже достаточно развитые черты строения: анализ показал, что базовый набор характеристик костистых рыб сложился на 10 миллионов лет раньше, чем предполагала наука.

Вторая - Megamastax amblyodus из провинции Юньнань, метровый хищник возрастом 423 миллиона лет, ставший крупнейшим из известных позвоночных силурийского периода. Компьютерная реконструкция выявила у него двойной ряд зубов: во внешнем - обычные, во внутреннем - частокол острых шипов.

По словам академика Чжу Миня, обе рыбы принадлежат к стволовой группе костистых, существовавшей до разделения на лучеперых и лопастеперых. Именно этот узловой момент эволюции - когда рыбы уже достаточно усложнились, чтобы в итоге выйти на сушу, - прежде почти не был представлен в палеонтологической летописи.