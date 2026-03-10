Новый ИИ от Microsoft сможет анализировать документы и готовить встречи

Microsoft представила ИИ-агент Copilot Cowork, способный выполнять комплексные задачи от имени пользователя внутри экосистемы Microsoft 365. Разработка создана в сотрудничестве с Anthropic, о чем говорится на сайте компании.

Новый инструмент интегрирован с ключевыми сервисами корпоративной платформы, включая Microsoft Outlook, Teams, Excel, PowerPoint и SharePoint. Copilot Cowork способен анализировать данные из электронной почты, календаря, рабочих чатов и документов, а затем выполнять задачи, требующие взаимодействия с несколькими приложениями одновременно.

В основе решения лежат технологии, применяемые в режиме Claude Cowork, позволяющего автономно редактировать файлы и выполнять действия на компьютере. Однако Copilot Cowork функционирует в облачной инфраструктуре Microsoft и работает непосредственно внутри сервисов Microsoft 365.

Сценарии использования включают анализ календаря и выявление конфликтующих встреч с последующим предложением оптимизированного расписания. Также система может автоматически подготовить к деловой встрече сопроводительные материалы, включая аналитические отчеты, документы и презентации.

Кроме того, ИИ-агент способен собирать информацию о компаниях из различных источников, таких как финансовые отчеты, документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США, аналитические комментарии и новостные публикации. Полученные данные ИИ может представить в виде краткого резюме, аналитического отчета или таблиц.

На данный момент Copilot Cowork проходит тестирование. Ожидается, что инструмент станет доступен участникам программы Microsoft Frontier в конце марта 2026 года.