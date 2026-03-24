Почему млекопитающие так и не стали яркими, как птицы и рыбы

Ящерицы, птицы и рыбы могут похвастать множеством ярких окрасов, от неоново-розового до глубокого лилового… Пока млекопитающим приходится довольствоваться серо-буро-коричневым мехом. Портал livescience.com рассказал, почему они не такие яркие, как другие животные.

На коричневые, черные и белые шубы млекопитающих влияет ряд факторов, и первый из них — экспрессия цветов. Как правило, животные получают свою окраску одним из двух путей: с помощью пигментов или структур. Пигменты существуют в коже и самой шерсти животного, отражая и поглощая свет — так и получаются узоры. А структурная окраска подразумевает микроскопические формы и рисунки поверх кожи, перьев или чешуи, способные искажать падающий свет.

Животные могут использовать как один из этих методов, так и оба одновременно. Однако млекопитающие не пользуются ни одним. Из множества цветных пигментов, вроде каротеноидов, порфиринов и птетирнов, млекопитающие пользуются только меланином. Присутствие этого пигмента генерируют весь спектр окрасов, встречающихся среди представителей класса. А его отсутствие, в свою очередь, создает белые регионы — например, у зебр и панд.

Более того, композиция волосков, из которых состоит мех млекопитающих, ограничивает структурные цвета, доступные им. В отличие от перьев, чешуи и кожи, волосы — простые структуры, поэтому неудивительно, что они не могут воспроизводить сложные паттерны, необходимые для структурного окраса.

Хотя встречаются и исключения. Обезьяны мандрилы могут похвастать ярко-красными и синими пятнами, но они есть только там, где на теле животного нет меха. А у ленивцев иногда есть зеленоватые пятна — они из-за того, что в их шерсти растет ряска, а не из-за пигментов или структур в волосах.

Так почему же у большинства млекопитающих нет инструментов для того, чтобы достичь ярких оттенков? Одна из гипотез предполагает, что в момент изначальной эволюции млекопитающих доминирующим видом были хищные динозавры. Для того, чтобы не стать их добычей, млекопитающие более 100 млн лет вели преимущественно ночной образ жизни (многие продолжают и сегодня).

Долгие миллионы лет значительно повлияли на внешность млекопитающих. В исследовании от 2025 года, опубликованном в журнале Science, ученые сравнили пигмент-хранящие структуры под названием меланосомы современных млекопитающих с шестью ископаемыми времен юрского и мелового периодов. Они обнаружили, что все окаменелые млекопитающие были окрашены в тот или иной оттенок коричневого или серого. А поскольку эти доисторические животные жили в темноте, более темные цвета помогали им сливаться с окружением и прятаться от хищников.

В течение 66 млн лет, прошедших с момента вымирания не-пернатых динозавров, млекопитающие стали куда более разнообразными — их свыше 6 000 видов. На планете сегодня живут как ночные, так и дневные млекопитающие, у которых нет естественных хищников. Но они все равно остались коричневыми, серыми и черными.

Есть вероятность, что причина кроется в отсутствии у млекопитающих цветного зрения. По мнению некоторых специалистов, млекопитающие пожертвовали способностью различать часть цветов, чтобы лучше видеть ночью в эпоху динозавров. У большинства представителей класса дихроматическое зрение — то есть, у них есть лишь два или три типа колбочек, помогающих глазам воспринимать цвета. Дихроматы не видят красные, оранжевые, бирюзовые и пурпурные оттенки, да и в целом воспринимают цвета не такими насыщенными, как трихроматы, у которых есть все три типа колбочек.

А если животное плохо различает цвета, то яркий окрас шерсти не получится использовать по прямому назначению, будь то привлечение партнеров, коммуникация, камуфляж или отпугивание хищников. Хотя некоторые млекопитающие используют этот изъян себе на пользу. Например, хотя в наших трихроматных глазах тигры выглядят рыжими, млекопитающие, на которых они охотятся, видят этих хищников зелеными. Таким образом, они идеально маскируются в растительности на охоте.

В реальности, вместо ярких цветов многие млекопитающие пользуются паттернами или контрастирующими оттенками, вроде черного и белого или коричневого и желтого. Те же скунсы, к примеру, отпугивают хищников черными и белыми пятнами. Дикие африканские псы, известные своим характерным узором, обладают белым хвостом — по мнению ученых, он играет важную роль во время охоты. Поскольку млекопитающие нашли другие способы использовать цвета для коммуникации, у них может и не быть солидных причин для повторной эволюции цветного зрения.