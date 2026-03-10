Неуправляемый космический аппарат несется на Землю

Ученый из Института прикладной математики РАН Виктор Воропаев считает, что летящий к Земле аппарат NASA может упасть на поверхность планеты утром 11 марта. Об этом ученый рассказал «Комсомольской правде».

Предупреждение американского космического агентства NASA о крушении спутника ранее привлекло внимание всего мира. Космический аппарат должен войти в атмосферу Земли 10-11 марта.

Речь идет о космическом аппарате Van Allen Probe A, запущенном NASA в августе 2012 года для изучения радиационных поясов Земли. После более чем десяти лет на орбите и нескольких лет с момента официального завершения миссии спутник оказался на заключительном этапе своего распада.

Ученые, отслеживающие крушение аппарата, говорят, что большая его часть, вероятно, сгорит в атмосфере, хотя несколько фрагментов могут сохраниться и достичь поверхности Земли. Воропаев указал, что несущий каркас и корпус космического аппарата весят более 600 килограммов. Он отметил, что внутри аппарата есть три топливных бака, которые могут долететь до поверхности Земли.

«Основная масса конструкции, безусловно, сгорит в атмосфере. Теоретически там могли оставаться пары гидразина и газ наддува. <…> Так или иначе, большого взрыва ждать не приходится», - подчеркнул ученый.

Воропаев назвал наиболее вероятным временем падения частей спутника семь часов утра 11 марта. Он указал, что аппарат пролетает над широтами не более 10 градусов севернее и южнее экватора (над странами Центральной Америки, Центральной Африки, Индонезии и атолла Науру).

«Падение, с наибольшей вероятностью, произойдет [в южном полушарии - прим.ред.]. Три четверти поверхности Земли под траекторией аппарата покрыто океанами», - заключил Воропаев.

После деактивации космический аппарат оставался на орбите, но постепенно начал снижаться по мере того, как атмосферное сопротивление замедляло его скорость. Кроме того, в последние годы солнечная активность привела к нагреванию и расширению верхних слоев атмосферы Земли, увеличению трения на орбитальных спутниках и ускорению их спуска.

Эксперты подчеркивают, что риск для людей на Земле крайне низок. Статистически вероятность травмы от обломков оценивается примерно в 1 к 4200, в основном потому, что океаны покрывают около 70 процентов поверхности Земли. Любые сохранившиеся фрагменты с гораздо большей вероятностью упадут в открытую воду, чем в населенные районы.

Предстоящее крушение спутника NASA также подчеркивает широкую проблему управления космическим мусором. Сейчас на орбите Земли находятся тысячи неактивных спутников и фрагментов ракет.