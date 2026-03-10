Нейросеть «ГигаЧат» вошла в мировой рейтинг GenAI-сервисов

ИИ-помощник «ГигаЧат» от Сбера вошел в авторитетный международный рейтинг «100 лучших потребительских GenAI-сервисов» по версии американского венчурного фонда Andreessen Horowitz (a16z). Российская нейросеть стала единственным представителем в категории самых посещаемых веб-сервисов в области генеративного ИИ.

Эксперты Andreessen Horowitz подчеркнули, что «ГигаЧат» дебютировал в рейтинге. По их мнению, изменения на внешнем рынке дали мощный импульс развитию отечественных GenAI-решений, которые всего за два года смогли заполнить образовавшийся разрыв с мировыми лидерами индустрии.

ИИ-помощником «ГигаЧат» можно пользоваться в веб-версии, приложениях для iOS и Android, в Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассниках», мессенджере MAX. История чатов синхронизируется на всех устройствах.