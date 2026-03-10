Cпутник NASA весом 600 кг упадет на Землю

По данным НАСА, спутник Van Allen Probe A, весом 600 килограммов, завершает почти 14-летнюю миссию на орбите и ожидается, что во вторник, 10 марта, войдет в атмосферу Земли. Зонд был запущен в августе 2012 года вместе с близнецом Van Allen Probe B для изучения радиационных поясов, названных в честь открывшего их физика Джеймса Ван Аллена. Оба аппарата завершили активную работу в 2019 году.

© Naukatv.ru

Космические силы США прогнозируют вход аппарата в атмосферу около 03:45 по московскому времени с погрешностью ±24.

«Ожидается, что большая часть спутника сгорит, но отдельные компоненты могут достичь Земли. Риск для людей крайне низкий — около 1 к 4 200», — сообщили в НАСА.

Поскольку 70% поверхности планеты покрыто водой, сохранившиеся фрагменты с высокой вероятностью упадут в океан.

Миссия и достижения

Зонды Van Allen изначально предназначались для изучения радиационных поясов Земли и их влияния на космическую технику. Они следовали по сильно вытянутой эллиптической орбите: от 618 км до 30 415 км от планеты. Миссия планировалась на два года, но аппараты продолжали работу до 2019 года, собирая уникальные данные, которые ученые продолжают анализировать.

«Изучение данных помогает понять влияние солнечной активности на спутники, астронавтов и наземные системы, включая связь, навигацию и электросети», — отмечают в НАСА.

Данные Van Allen способствовали улучшению прогнозов космической погоды и снижению рисков для современных технологических систем.

Почему аппарат возвращается раньше

Первоначально предполагалось, что зонд A останется на орбите до 2034 года, но активность Солнца ускорила расширение верхних слоев атмосферы Земли. Это увеличило сопротивление, действующее на аппарат, и сократило срок его нахождения на орбите. Van Allen B планируется спускать не раньше 2030 года.

Точное время входа в атмосферу всегда трудно предсказать. Расчетные данные будут уточняться по мере поступления наблюдений, а мониторинг ведется в реальном времени для корректировки прогнозов.

Технологическое наследие

Зонды Van Allen предоставили ученым уникальную возможность изучить динамику радиационных поясов. Данные помогают проектировать более надежные спутники, разрабатывать защиту для космонавтов и прогнозировать влияние солнечных вспышек на энергосети и связь на Земле.

Каждая миссия космического аппарата оставляет долговременное научное наследие. Van Allen A, отправляясь в атмосферу, завершает важный этап исследований, оставляя богатый архив информации для будущих поколений ученых.