Что такое МКС, кому принадлежит и где находится

Международная космическая станция (МКС) по праву считается наиболее затратным и масштабным научным проектом в истории человечества.

© Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Этот орбитальный комплекс весом свыше 420 тонн настолько велик, что его можно рассмотреть с поверхности Земли невооружённым глазом.

Что собой представляет МКС

МКС — это многонациональный проект, объединивший усилия 14 государств. Орбитальная лаборатория предназначена для всестороннего изучения космоса и его воздействия на биологические организмы, включая человека. На станции проводятся фундаментальные эксперименты в сферах астрофизики, биологии и физики. Кроме того, МКС служит испытательным полигоном для перспективных космических технологий и перевалочным пунктом для экспедиций. История станции началась в 1998 году с запуска первого модуля; с того момента на борту побывало более 270 астронавтов и космонавтов из 21 страны мира.

Кому принадлежит станция

© Пресс-служба Роскосмоса/ТАСС

Функционирование МКС регулируется межправительственным соглашением, участниками которого являются Россия, США, Канада, Япония, а также десять государств-членов Европейского космического агентства (Бельгия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Швейцария). Позднее, в 2012 году, к ним присоединилась Великобритания, а в 2019 году — Венгрия и Люксембург.

Эксплуатацию станции обеспечивают пять крупных космических ведомств:

«Роскосмос» (Россия);

NASA (США);

CSA (Канада);

ESA (Европа);

JAXA (Япония).

Такое партнёрство позволяет консолидировать научный потенциал и финансовые ресурсы разных стран. Управление станцией децентрализовано: российский сегмент контролируется из Центра управления полётами в Королёве, американский — из Хьюстона, модуль Columbus (Европа) — из немецкого Оберпфаффенхофена, а японский лабораторный отсек Kibo — из Цукубы. Координация между этими центрами происходит в непрерывном режиме.

Будущее проекта

В 2021 году стало известно о планах России прекратить участие в проекте МКС после 2024 года. Тогдашнее руководство «Роскосмоса» объяснило это решение износом оборудования: по оценкам экспертов, около 80 % систем российского сегмента исчерпали свой ресурс. Дальнейшая эксплуатация потребовала бы затрат, сопоставимых со строительством новой станции. В связи с этим РКК «Энергия» начала работу над созданием национальной орбитальной станции.

История создания Международной космической станции — это путь от геополитического противостояния к масштабной технологической кооперации.

Зарождение идеи

Корнями проект уходит в 1980‑е годы, период Холодной войны. Изначально США разрабатывали концепцию собственной орбитальной станции, привлекая партнёров из Европы, Канады и Японии. Однако высокая стоимость потребовала поиска дополнительных ресурсов. Тем временем Россия, столкнувшись с экономическими трудностями, заморозила разработку преемницы станции «Мир» — «Мир-2». Точкой отсчёта современного этапа сотрудничества стал 1993 год, когда вице-президент США Альберт Гор и российский премьер Виктор Черномырдин подписали соглашение, зафиксировав объединение усилий. Так появилось название «Международная космическая станция» (МКС), а к 1996 году была утверждена её архитектура, состоящая из российского и американского сегментов.

Первые шаги на орбите

© ИТАР-ТАСС

Официальный старт строительству дали 29 января 1998 года в Вашингтоне, подписав межправительственный документ. Уже в ноябре того же года на орбиту вывели первый блок — функционально-грузовой модуль «Заря». В декабре к нему присоединился американский модуль Unity, заложив основу будущей конструкции. Важным событием стала краткосрочная миссия шаттла Endeavour в декабре 1998 года. Десятого числа люк станции был открыт — и первыми внутрь вошли космонавт Сергей Крикалёв и астронавт Роберт Кабана, ознаменовав переход МКС в разряд обитаемых объектов.

Начало непрерывного присутствия

Эпоха постоянного человеческого присутствия на орбите стартовала 2 ноября 2000 года, когда на станцию прибыл экипаж первой основной экспедиции (МКС-1). В течение 136 дней американец Уильям Шеперд и россияне Сергей Крикалёв и Юрий Гидзенко занимались пуско-наладочными работами: активировали системы жизнеобеспечения, настраивали связь с Землёй и готовили станцию к приёму новых модулей, включая лабораторный блок Destiny. Второй экипаж (МКС-2), работавший в 2001 году, продолжил начатое, а также принял первого в истории космического туриста — предпринимателя Денниса Тито.

Вызовы и развитие

История станции не обошлась без трагедий. В 2003 году гибель шаттла Columbia при входе в атмосферу привела к приостановке полётов американских кораблей многоразового использования. В этот период всю логистическую нагрузку по доставке грузов и экипажей взяли на себя российские корабли «Прогресс» и «Союз». По мере развития станции менялась и численность экипажей:

первые пять экспедиций состояли из трёх человек,

начиная с 20‑й экспедиции, состав расширился до шести, а график ротации стал цикличным,

с 2020 года к российским кораблям «Союз» добавились американские Crew Dragon от компании SpaceX, что позволило расширить возможности транспортной системы.

Сегодня МКС — это полноценный исследовательский хаб, рассчитанный на пребывание 13 человек, хотя штатная численность обычно не превышает семи космонавтов. За более чем четверть века проект прошёл путь от чертежей до сложнейшего инженерного сооружения, на борту которого за 70 экспедиций выполнено множество фундаментальных исследований, изменивших представления о физике, биологии и возможностях человеческого организма в невесомости.

Создание МКС

© Сергей Савостьянов/ТАСС

Конструкция Международной космической станции строится по модульному принципу: отдельные блоки доставлялись и стыковались с уже находящимися на орбите секциями. Сейчас станция объединяет 43 элемента, в том числе 16 основных модулей.

К российским модулям относятся: «Заря» (1998), «Звезда» (2000), «Поиск» (2009), «Рассвет» (2010), «Наука» (2021) и «Причал» (2021). Со стороны США установлены: Unity (1998), Destiny (2001), Quest (2001), Harmony (2007), Tranquility (2010), Купола (2010), Leonardo (2011). Европейский вклад — модуль Columbus (2008); Япония представила Kibo (2008) в двух частях; также на станции есть экспериментальный надувной модуль BEAM (2016). Помимо этого на МКС установлены три адаптера IDA для стыковки кораблей, роботы-манипуляторы и несколько пар солнечных батарей. Сборку основной конфигурации завершили к 2011 году: для её возведения потребовалось более 200 запусков ракет. Со временем отдельные узлы и системы устаревают, поэтому сроки работы станции неоднократно пересматривались. Тем не менее у МКС есть конечный срок эксплуатации: затопление в районе «кладбища космических аппаратов» в Тихом океане намечено на 2031 год.

Основные параметры и поведение на орбите

МКС движется со скоростью около 7,66 км/с (примерно 27 600 км/ч). Станция совершает около 16 оборотов вокруг Земли в сутки: один виток занимает около 90 минут, поэтому экипаж видит рассвет и закат каждые 45 минут. Средняя высота орбиты составляет около 408 км над уровнем моря, при этом станция колеблется в пределах примерно 370—460 км и постепенно теряет высоту из-за атмосферного трения. Для коррекции орбиты периодически используются двигатели грузовых кораблей.

Габариты и масса

Внешние размеры МКС — примерно 108,4 × 74 м, масса — порядка 420 тонн, что сравнимо с 30-этажным зданием.

Где и как можно увидеть МКС

Траектория станции такова, что её могут наблюдать около 90 % населения Земли. С поверхности МКС видна невооружённым глазом как яркая «звезда», отражающая солнечный свет, и по виду напоминает быстро движущуюся точку — иногда её называют третьим по яркости объектом ночного неба после Луны и Венеры. Частота видимости зависит от местоположения наблюдателя — от одного раза в месяц до нескольких пролётов в неделю; каждый видимый пролёт длится до нескольких минут. Отслеживать положение МКС в реальном времени и узнавать время пролёта над конкретной точкой можно с помощью карт и виджетов Европейского космического агентства или через сервис Spot The Station от NASA.

Время полёта к Международной космической станции

© Донат Сорокин/ТАСС

Традиционный путь к орбитальному комплексу на протяжении десятилетий занимал около двух суток. Эта методика, унаследованная ещё от советских станций 1980‑х годов, предполагала 34 витка вокруг планеты. Длительный график был необходим для адаптации экипажа к невесомости: пик «космической болезни» обычно приходится на конец первых суток, поэтому стыковку планировали на вторые, когда самочувствие стабилизировалось. В 2013 году была успешно протестирована «быстрая» схема, позволившая сократить время полёта до 6 часов (4 витка). Дальнейшее внедрение технологий, в частности ракет-носителей «Союз-2.1» с цифровой системой управления, позволило ещё сильнее оптимизировать траекторию. С 2018 года стали возможны полёты по двухвитковой схеме, занимающие около 3 часов. Рекорд был установлен в 2020 году кораблём «Союз МС-17», который пристыковался к станции за 3 часа 3 минуты после старта. В планах «Роскосмоса» — запуск по одновитковой схеме, что должно сократить время прибытия на МКС до полутора—двух часов.

Любопытные факты о МКС