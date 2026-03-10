$79.1591.84

Ученые бьют тревогу: зафиксировано резкое ускорение глобального потепления

Лера Букина

Глобальное потепление значительно ускорилось примерно с 2015 года, выяснили исследователи Потсдамского института изучения климатических изменений (PIK). Результаты опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

© РИА Новости

Проанализировав пять основных наборов температурных данных (NASA, NOAA, HadCRUT, Berkeley Earth, ERA5), ученые впервые смогли статистически подтвердить увеличение темпов роста температуры, очистив показатели от естественных факторов вроде Эль-Ниньо, извержений вулканов и колебаний солнечной активности.

За последнее десятилетие глобальная температура повышалась примерно на 0,35°C за десятилетие. Для сравнения: с 1970 по 2015 год средний показатель составлял чуть менее 0,2°C за десятилетие. Таким образом, сейчас фиксируется самое быстрое потепление за всю историю инструментальных наблюдений с 1880 года.

«Мы отфильтровали известные природные факторы, чтобы уменьшить „шум“ и сделать более заметным основной сигнал долгосрочного потепления», — пояснил соавтор исследования Грант Фостер.

Даже с учетом корректировок 2023 и 2024 годы остаются двумя самыми теплыми за всю историю наблюдений. Статистическая достоверность ускорения превышает 98% и подтверждается всеми изученными массивами данных.