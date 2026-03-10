Ученые бьют тревогу: зафиксировано резкое ускорение глобального потепления

Глобальное потепление значительно ускорилось примерно с 2015 года, выяснили исследователи Потсдамского института изучения климатических изменений (PIK). Результаты опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Проанализировав пять основных наборов температурных данных (NASA, NOAA, HadCRUT, Berkeley Earth, ERA5), ученые впервые смогли статистически подтвердить увеличение темпов роста температуры, очистив показатели от естественных факторов вроде Эль-Ниньо, извержений вулканов и колебаний солнечной активности.

За последнее десятилетие глобальная температура повышалась примерно на 0,35°C за десятилетие. Для сравнения: с 1970 по 2015 год средний показатель составлял чуть менее 0,2°C за десятилетие. Таким образом, сейчас фиксируется самое быстрое потепление за всю историю инструментальных наблюдений с 1880 года.

«Мы отфильтровали известные природные факторы, чтобы уменьшить „шум“ и сделать более заметным основной сигнал долгосрочного потепления», — пояснил соавтор исследования Грант Фостер.

Даже с учетом корректировок 2023 и 2024 годы остаются двумя самыми теплыми за всю историю наблюдений. Статистическая достоверность ускорения превышает 98% и подтверждается всеми изученными массивами данных.