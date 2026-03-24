Почему некоторые птицы имитируют речь людей?

В 1995 году попугайчик из Калифорнии по кличке Пак стал рекордсменом книги Гиннесса — его наградили как птицу с самым большим человеческим словарным запасом. Но почему одни птицы говорят как люди, а другие общаются на собственном «языке»? Портал popsci.com разобрался в вопросе.

Подавляющее большинство видов птиц обладают вокальными системами коммуникации — они могут «говорить» с другими представителями собственного вида. То есть, птицы регулярно обмениваются информацией с сородичами; например, предупреждают о приближении хищников.

Иногда птицы овладевают этими сигналами для коммуникации, учась у других, а иногда — через социальный опыт. К примеру, попугаи известны своей мимикрией, или навыком подражания другим звукам; они используют этот инструмент как для выживания, так и для укрепления социальных связей. Скворцы, майны и вороны — тоже мастера мимикрии, способные, в том числе, имитировать человеческую речь.

Некоторые птицы, подражающие человеческой речи, могут произносить лишь пару слов или фраз. Вороны в неволе часто повторяют слова приветствия. А некоторые африканские попугаи могут без умолку болтать хоть 30 минут.

Для птиц мимикрия, в первую очередь, связана с социальными связями. В дикой природе те же попугаи формируют прочные отношения с сородичами. По факту, большинство попугаев социально моногамны — они формируют пары на всю жизнь. Но в неволе у них нет сородичей, поэтому они зачастую перемещают социальные связи на людей, и пытаются подражать существу, к которому привязались.

Как птицам удается подражать речи? Тут замешан ряд факторов. Во-первых, у них есть специализированная сеть мозговых клеток — т.н. «песенная система», которая отвечает за обучение и воспроизведение сложных вокализаций. Во-вторых, у птиц есть свирель — особый голосовой орган, похожий на голосовые связки человека. Разница в том, что свирель находится глубоко в грудной клетке птицы и гораздо более эффективна, чем человеческие связки, лежащие прямо над трахеей.

При этом попугаи достаточно хорошо формируют ассоциации между звуками и действиями. Например, они нередко имитируют звук дверного звонка — просто чтобы вызвать реакцию людей. Помимо этого, есть определенные доказательства, что птицы, подражающие звукам, обладают абстрактным мышлением; они вполне способны различать объекты по цвету и форме. Но, хоть попугаи и могут скопировать человеческое предложение, для них оно наверняка выглядит просто цепочкой звуков.

Так или иначе, у диких птиц есть собственный синтаксис, или способность составлять звуки или сигналы в определенном порядке. Синицы используют разное количество нот D в своих песнях, чтобы просигналить сородичам о возможных угрозах: чем больше нот, тем выше риск.