Найдены серьги, спрятанные при осаде Троице-Сергиевой лавры

Комплект серебряных серег, оставленных хозяйкой в землянке во время осады Троице-Сергиевой лавры обнаружили при раскопках специалисты Института археологии РАН. Такая находка — очень большая редкость.

© ИА РАН

Серебряные украшения были обнаружены в лежанке одной из землянок Житного двора обители. В тот хронологический период, к которому отнесена находка, здесь было едва ли не крупнейшее зернохранилище на территории Русского царства. Конкретно в годы осады на его территории располагался земляночный городок, в котором укрывались от интервентов как небогатые крестьяне из окрестных сел, так и выходцы из более состоятельных сословий. О том, что феодалы во время осады жили не только во дворце, как царевна Ксения Годунова, но и в располагавшихся поблизости землянках, свидетельствуют, в частности, находки, сделанные на территории городка. Ранее «МК» писал о дорогих импортных ножах, обнаруженных в ходе исследования археологического памятника.

Одна из последних особо ценных находок — это пара довольно крупных ушных колец, традиционно описываемых археологами как «серьги в виде знака вопроса». Такие украшения изготавливались их волоченой проволоки, каждое представляло собой два соединенных перемычкой разного диаметра. Верхнее, большое разомкнутое кольцо, вставлялось в ухо, а на перемычке между ним и маленьким колечком, как правило, крепились дополнительные украшения, например, бусины, как на найденных серьгах. Серьги также указывают на то, что на Житном дворе укрывались, в числе прочих, и небедные люди, но их ценность только не в этом.

Как пояснила «МК» заместитель директора Института археологии РАН Ася Энговатова, комплект серебряных серег XVII века — крайне редкая находка. В частности, потому, что обнаружены были сразу обе серьги: обычно такие находки делают при раскопках захоронений, утерянные же украшения находят по одному. Редкая сохранность украшения может свидетельствовать о том, что его носили нечасто, а может быть и вообще только примеряли. Важна здесь и точность датировки — период осады Троице-Сергиевой лавры интервентами в 1608-1610 годах. Такой вывод археологам позволили сделать другие предметы материальной культуры, обнаруженные в этом же археологическом слое. Очень велика вероятность, что хозяйка находки погибла: едва ли модница бросила столь ценное украшение по какой-либо иной причине. Точная датировка ценна и тем, что указывает на то, что серьги в виде знака вопроса пользовались популярностью даже среди модниц рубежа XVI и XVII веков. Такая форма была заимствована в Золотой Орде, большая часть подобных находок в русских землях относится ко второй половине XIII века.

Со временем ценная находка будет передана в музей.