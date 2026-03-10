Ученый объяснил воздействие корональных дыр на Землю

Корональные дыры могут сильнее воздействовать на Землю из-за уменьшения солнечной активности и сокращения активных центров на поверхности звезды.

Об этом рассказал руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

"Корональных дыр много, хотя нам кажется, что мы наблюдаем сокращение их площади. С другой стороны, корональные дыры стали создавать более продолжительные бури", – приводит слова ученого РИА Новости.

По его словам, при снижении числа активных областей корональные дыры могут расшириться в межпланетном пространстве гораздо сильнее обычного. При этом даже небольшие дыры создают широкие сектора с возмущенным солнечным ветром.

"<…> бури от корональных дыр слабее вспышечных, и самые сильные удары по Земле наносят все же выбросы плазмы из крупных групп пятен", – добавил Богачев.

Ранее вспышечная активность на Солнце немного повысилась. Однако, как отмечали ученые, такое состояние продержится недолго. Вероятно, дальнейшего роста пятен не будет.

Также утверждалось, что небольшая корональная дыра, которая расположена немного правее центра солнечного диска, может стать причиной возникновения слабых магнитных бурь уровня G1.