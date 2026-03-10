Snapdragon X2 Elite Extreme сравнили с Apple M5 Pro и M5 Max в Geekbench

Согласно просочившимся в сеть результатам теста Geekbench 6.6.0, процессор Snapdragon X2 Elite Extreme демонстрирует впечатляющий результат, набрав 4033 балла в одноядерном испытании.

Этот показатель превышает диапазон 3800-3900 баллов, который обычно демонстрирует мощный процессор Apple M4 Max. Однако M5 Pro и M5 Max опережают Snapdragon X2 Elite Extreme в одноядерном тесте, набирая 4242 и 4268 баллов соответственно. Производительность одного ядра является одним из важнейших факторов, напрямую влияющих на удобство использования, особенно в повседневных сценариях, таких как просмотр веб-страниц и скорость запуска приложений.

В многоядерной производительности Snapdragon X2 Elite Extreme делает заметный шаг к сокращению разрыва с Apple M4 Max, достигнув результата в 23 198 баллов (Apple M4 Max в этом тесте набирает около 25 700 баллов). Однако Snapdragon X2 Elite Extreme примерно на 21-26% отстаёт от M5 Pro и M5 Max, которые в многоядерных тестах набрали 28 111 и 29 233 балла соответственно.

Конечно, важно помнить, что представленные результаты могут измениться после оптимизации программного обеспечения при выпуске финальной версии продукта. Тем не менее, если сравнивать исключительно топовые решения на архитектуре Arm без учёта стоимости, ситуация складывается не в пользу решения Qualcomm.