В Греции нашли бронзовые листы из архива VI века до н.э.

Археологи, работающие на памятнике Клейди-Самикон в западной Греции, обнаружили уникальную бронзовую надпись и коллекцию обугленных бронзовых листов, которые могут быть частью утраченного древнего архива, сообщает Министерство культуры Греции. Находки датируются VI веком до н.э. и были сделаны в пределах крупного храмового комплекса, показывая, что святилище могло выполнять не только религиозные, но и административные функции.

Исследования направлены на изучение остатков храма и поселения, расположенного недалеко от Ионического побережья.

Храм с двойной функцией

В центре внимания археологов — большой храм архаического периода длиной около 28 метров и шириной 9,5 метров. Сооружение имеет необычную планировку: два больших зала с центральными рядами колонн. Вероятно, один из залов использовался для ритуалов, другой — для административной работы и хранения документов.

В ходе раскопок этого года археологи убрали толстый слой обрушившейся лаконской черепицы, под которым обнаружились явные следы древнего пожара, вероятно приведшего к разрушению храма. На полу зала нашли множество артефактов, включая большое количество бронзовых листов, сильно поврежденных огнем и воздействием грунтовых вод. Хотя бронзовые листы сохранились не полностью, каждая находка по-прежнему невероятно ценна для изучения истории храма.

В совокупности с ранее обнаруженной бронзовой надписью эти материалы подтверждают версию о том, что зал мог служить архивом для хранения важных документов — договоров, законов или посвящений. В древнегреческих святилищах такие помещения нередко защищались символически «под покровительством богов».

Если эта интерпретация подтвердится, Клейди-Самикон станет редким примером того, как священные пространства в Древней Греции могли совмещать религиозные и административные функции.

Монументальное оформление

Археологи также нашли фрагменты большого дискообразного акротерия — декоративного элемента крыши храма диаметром не менее одного метра. Он был украшен черной и красной краской и имел многослойные рельефные полосы. Это свидетельствует о значимости святилища и его заметности в окружающем ландшафте.

Клейди-Самикон находится рядом с древним городом Самикон, стратегически важным поселением между горами и Ионическим морем. Литературные источники связывают это место с храмом Посейдона Самийского, где собирались местные общины. Археологи полагают, что храм выполнял одновременно религиозные и политические функции в архаический и классический периоды.