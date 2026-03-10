Эксперт рассказал, как безопасно хранить важные документы в смартфоне

Безопасно хранить важные документы в смартфоне получится, если придерживаться нескольких простых правил цифровой гигиены. Об этом RT рассказал главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков.

© Газета.Ru

Специалист предупредил, что особенно важно не хранить фотографии паспорта, банковских карт и других важных документов в галерее, поскольку это одно из самых уязвимых мест в телефоне. Рекомендуется использовать защищенные хранилища, отдельные папки с паролем, встроенные защищенные папки или менеджеры паролей, позволяющие хранить файлы в зашифрованном виде.

Не менее важно устанавливать на смартфон сложный пароль или длинный PIN-код, а не графический ключ. Также стоит сделать биометрическую защиту, используя отпечаток пальца или распознавание лица.

«Также желательно хранить документы в зашифрованном виде. Например, можно сохранить файл в архиве с паролем или в защищенном облачном сервисе с двухфакторной аутентификацией», — добавил эксперт.

По его словам, также следует использовать облака, поддерживающие шифрование и защиту учетной записи. В противном случае при компрометации аккаунта мошенники получат доступ ко всем имеющимся документам.

Помимо этого, необходимо скачивать приложения только из официальных магазинов, регулярно обновлять систему и проверять разрешения, которые получают программы.