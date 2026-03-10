Найдена самая древняя из когда-либо составленных карт ночного неба

Международная группа исследователей пытается восстановить древнейшую известную карту звездного неба, которая долгое время считалась безвозвратно утраченной. Для этого ученые используют рентгеновское сканирование средневекового пергамента, под текстом которого скрывается античный звездный каталог. Об этом сообщает портал ScienceAlert.

Предполагается, что автором карты был древнегреческий астроном Гиппарх, живший примерно в 190–120 годах до нашей эры. Его считают первым ученым в западной традиции, составившим каталог звезд и определившим движение Солнца и Луны по небосводу.

Долгое время считалось, что труды Гиппарха почти полностью утрачены. До наших дней дошел лишь его комментарий к описаниям созвездий, в котором ученый критически анализировал более ранние астрономические тексты.

Новый шанс восстановить его работы появился в 2022 году, когда исследователи изучили средневековый манускрипт VI века. Оказалось, что под более поздним текстом скрываются следы древнего астрономического документа.

В Средние века пергамент был дорогим материалом, поэтому старые рукописи часто очищали от чернил и использовали повторно. В данном случае монахи переписали текст поверх более древнего документа, однако часть первоначальных надписей сохранилась под верхним слоем.

Манускрипт, известный как Codex Climaci Rescriptus, сейчас исследуют в SLAC National Accelerator Laboratory в США. Для анализа используется синхротрон — ускоритель частиц, который позволяет получать мощные рентгеновские лучи.

«Наша цель — восстановить как можно больше координат звезд», — рассказал историк Виктор Жисемберг.

По его словам, найденные координаты удивительно точны, особенно если учитывать, что древние астрономы проводили наблюдения без телескопов.

Рентгеновское излучение помогает различить химический состав чернил. Средневековый текст был написан чернилами с высоким содержанием железа, тогда как древний греческий текст содержит кальций. Благодаря этой разнице ученые могут «увидеть» скрытые строки, не повреждая хрупкий пергамент.

Исследователям уже удалось обнаружить несколько описаний звезд и упоминание созвездия Водолея. Однако пока анализируется только 11 страниц рукописи, тогда как весь манускрипт состоит примерно из 200 листов. Кроме того, страницы книги сегодня хранятся в разных странах, что усложняет работу. Сам документ, предположительно, был найден в Монастыре Святой Екатерины — одном из старейших действующих христианских монастырей в мире.

По словам ученых, если удастся расшифровать большую часть текста, это позволит восстановить один из первых научных каталогов звезд в истории человечества и лучше понять, как зарождалась астрономия более двух тысяч лет назад.