OnePlus анонсировала магнитный кулер для OnePlus 15T

В скором времени состоится анонс компактного флагманского смартфона OnePlus 15T. Вместе с новым гаджетом выйдет и специализированный аксессуар от китайского производителя.

© mobidevices.com

На сайте OnePlus уже появились изображения нового магнитного кулера, предназначенного специально для OnePlus 15T. Устройство крепится к задней панели смартфона за счёт магнитной системы и обеспечивает эффективное охлаждение. Подобные решения ранее использовались и для предыдущей модели OnePlus 13T, однако новая версия отличается заметно обновлённым дизайном.

Судя по опубликованным тизерам, кулер выполнен в миниатюрном белом корпусе с серой решёткой и тремя дополнительными отверстиями по бокам для лучшего теплоотведения. По сравнению с предшественником новинка стала тоньше, а площадь контакта с телефоном значительно увеличилась.

© OnePlus

Официальный дебют OnePlus 15T и его аксессуара запланирован на март текущего года. Характеристики и стоимость магнитного кулера пока не разглашаются. Аналогичный кулер предыдущего поколения был представлен по цене $29.