Как ИИ и чат-боты имитируют эмпатию и создают «суррогат отношений»

Политолог Елена Штульман: ИИ превращается для многих пользователей в цифрового психолога.

Эксперт подчеркнула, что проблема «размывания человечности» началась не с появления чат-ботов и нейросетей. Процесс отучения людей выдерживать конфликты и вообще нормально переносить эмоциональное напряжение стартовал с тотального ухода в сеть во время пандемии.

«Мы все помним тот момент, когда мир ушёл на дистант. Школы, вузы, офисы, всё перешло в Zoom, ВКС, бесконечные видео-чаты. Если до ковида далеко не все были на 100% погружены в цифровую среду, то после локдаунов это стало нормой. Реальное общение резко сократилось. Тот самый процесс «разобщения», был запущен для всего мира. И если старшее поколение вышло локдаунов с облегчением, то молодое зависло в сети, как в более безопасном пространстве», — пояснила в комментарии RuNews24.ru политолог Елена Штульман, основатель «Наследия Нации», руководитель Комитета Центра социальной архитектуры «Сфера».

Она также отметила, что на этом фоне появились чат-боты DeepSeek, ChatGPT, GigaChat, Gemini и Perplexity, которые в диалоге имитируют эмпатию, понимание, подстраиваются под эмоции.

«По-сути, что такое искусственный интеллект? Это алгоритм, в который загружено огромное количество информации, способный быстро её обрабатывать и выдавать ответ на запрос. Но сейчас это уже не просто «поисковик с мозгом». Современные нейросети умеют улавливать тон вопроса, мотивацию, эмоциональный контекст», — пояснила эксперт.

По словам Елены Штульман, с этим фильтром ИИ превращается для многих пользователей в цифрового психолога, в собеседника, который не срывается, не кричит, не обижается, не хлопает дверью. Он безупречно вежлив.

Эксперт подчеркнула, что ИИ можно оскорблять, посылать «на три буквы,» а он максимум ответит: «мне жаль, что вы используете такую лексику». Он не скажет: «ты что вообще несёшь?» И это создаёт очень коварный эффект, когда человек привыкает к безусловно безопасному собеседнику, в лице «цифрового алгоритма» без разума и души.